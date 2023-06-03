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مبادرة “طريق مكة” ترسم الابتسامة على وجوه مستفيديها في بنجلاديش (صور)
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مبادرة “طريق مكة” ترسم الابتسامة على وجوه مستفيديها في بنجلاديش (صور)

مبادرة “طريق مكة” ترسم الابتسامة على وجوه مستفيديها في بنجلاديش (صور)

مبادرة “طريق مكة” ترسم الابتسامة على وجوه مستفيديها في بنجلاديش (صور)
٠٩:٥٧:٤٣ م، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تواصل مبادرة “طريق مكة” في مطار شاه جلال الدولي بالعاصمة دكا، استقبال حجاج جمهورية بنجلاديش الشعبية المستفيدين من المبادرة وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

خدمة ضيوف الرحمن

وعبَّر المستفيدون من حجاج بنجلاديش، عن شعورهم بالسعادة من خلال الإجراءات والتسهيلات التي وجدوها في صالة المبادرة، وذلك من خلال التعاون ومساعدة الحجاج في إنهاء إجراءاتهم قبل صعودهم الطائرة، إضافة إلى الابتسامة التي ترافق جميع العاملين بالصالة، من بداية الإجراءات حتى الصعود للطائرة؛ مما يدل على تفاني جميع الكوادر السعودية من رجال ونساء في خدمة حجاج بيت الله.

وقدَّم الحجاج شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على خدمتهم الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ليُؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، مشيدين بهذه المبادرة،وأنها تُضاف إلى جهود المملكة الكبيرة لتيسير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن،التي تسهم في التخفيف عن الحجاج، وتسهل إجراءات سفرهم.

مبادرة طريق مكة

يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ مبادرة “طريق مكة” للعام الخامس، بمشاركة عدة جهات في (7) دول؛هي: بنجلاديش والمغرب وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وتركيا، وكوت ديفوار، وذلك ضمن جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وحرصها على رعايتهم وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم في كل بقاع الأرض.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية بنجلاديش ضيو الرحمن مبادرة طريق مكة

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