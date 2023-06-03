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المملكة لم تتأثر بها.. رصد 3 هزات أرضية شرق خليج عدن أشدها بقوة 5.8 ريختر
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المملكة لم تتأثر بها.. رصد 3 هزات أرضية شرق خليج عدن أشدها بقوة 5.8 ريختر

المملكة لم تتأثر بها.. رصد 3 هزات أرضية شرق خليج عدن أشدها بقوة 5.8 ريختر

المملكة لم تتأثر بها.. رصد 3 هزات أرضية شرق خليج عدن أشدها بقوة 5.8 ريختر
٠٧:٥٨:٢٤ م، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت عدد ۳ هزات أرضية رئيسية حدثت شرق خليج عدن صباح وعصر هذا اليوم السبت ١٤٤٤/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٣م.

ثلاث هزات رئيسية

وأضاف أبا الخيل، في بيان اليوم: “كان أقصى قدر زلزالي في تمام الساعة ۱۰:۱۷:٤٨ صباحاً بقوة زلزالية بلغت ٥,٨ درجة على مقياس ريختر”.

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وأكد طارق أبا الخيل أن المملكة لم تتأثر ولله الحمد بهذه الهزة الأرضية نظراً لبعد المسافة الكبير ما بين موقع الهزة الأرضية والحدود السعودية الجنوبية، وبين أن سبب الحدوث هذه الهزة يرجع إلى الحركة على فالق أوينز الواقع بالمحيط الهندي والذي يمثل الحد الجنوبي والجنوب الشرقي للصفيحة العربية ، ويعتبر هذا الفالق نشط زلزالياً حيث تم رصد نشاط زلزالي عليه سابقاً.

رصد 4 هزات ارتدادية

وتابع “كما تم رصد عدد أربع هزات ارتدادية تابعة لهذه الهزة الرئيسية وبقدر زلزالي أقل”.

وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على إشعارات الزلازل ومنصة المخاطر الجيولوجية من خلال الموقع
الالكتروني لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المملكة خليج عدن هزات أرضية هزات ارتدادية

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