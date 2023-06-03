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شاهد.. صواعق وأمطار غزيرة على محافظة الكامل

شاهد.. صواعق وأمطار غزيرة على محافظة الكامل

شاهد.. صواعق وأمطار غزيرة على محافظة الكامل
٠٧:٢٢:٢١ م، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، حالة من التقلبات الجوية على محافظة الكامل شمال منطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو وثقته عدسة ماجد السبيعي، ونشره حساب “طقس الغربية”، في “تويتر”، هطول أمطار غزيرة ونشاط للصواعق والبرق أضاء سماء المحافظة.

 

 

أمطار غزيرة على مكة والمدينة:

وفي وقت سابق، نبه المركز الوطني للأرصاد بتوقعات لعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 10 مساءً.

كما نبه أيضا المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الساعة 10 مساءً.

أمطار على المدينة المنورة:

وأوضح في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت أن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سيكونه على منطقة المدينة المنورة، وأتربة مثارة.

ونوه أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية .

وبين المركز أيضا أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر ، يبدأ الساعة الـ 12 ظهرا ويستمر حتى الساعة الـ 1 من صباح الغد .

 

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الكلمات الدلالية:
أمطار البرق صواعق محافظة الكامل

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