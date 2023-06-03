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الكويت.. التحقيقات تكشف مفاجأة في حريق السالمي
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الكويت.. التحقيقات تكشف مفاجأة في حريق السالمي

الكويت.. التحقيقات تكشف مفاجأة في حريق السالمي

الكويت.. التحقيقات تكشف مفاجأة في حريق السالمي
٠٦:٤٩:٠٣ م، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في تطورات حريق السالمي بالكويت، أكدت فرق التحقيق التابعة لإدارة تحقيقات الحوادث أنها انتهت من إجراءات المعاينة الفنية.

وأوضحت أنها  أنهت أيضا التحقيق مع شهود الواقعة في حادث الحريق الذي اندلع في مجاميع المردم بساحة ترابية محاطة بساتر ترابي (روف) بمساحة تقدر بحوالي 4000 متر مربع.

حريق السالمي بفعل فاعل:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فقد تبين أثناء المعاينة الفنية بأن منطقة بداية الحريق في أقصى الجهة اليمنى من المدخل الرئيسي.

ونوهت أن المواد المخزنة “إطارات” وكذلك سرعة الرياح ساعدتا على سرعة انتشار الحريق إلى الإطارات المجاورة وتم عزل الحريق وإخماده بإشراف قوة الإطفاء العام.

وأشارت إلى أنه بعد البحث والتفتيش في منطقة بداية اندلاع الحريق لم يتم العثور على أي مصدر من المصادر الكهربائية أو المصادر الحرارية وجاءت نتائج التحقيق بأن سبب الحريق ناتج عن فعل فاعل متعمد.

وكانت قوة الإطفاء العام أعلنت أن الحريق الذي اندلع في مردم الإطارات في منطقة السالمي أمس الجمعة تبين انه “بفعل فاعل متعمد”.

ونوهت أن التنسيق جار مع الجهات المعنية للوصول إلى من قام بهذا الفعل المجرم قانونا والذي من شأنه الإخلال بالأمن العام.

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الكلمات الدلالية:
التحقيقات السالمي الكويت حريق ضخم فعل فاعل مجاميع المردم

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