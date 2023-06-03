مجموعة البحري تعلن عن برامج تدريب وتوظيف بعدة تخصصات

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أعلنت مجموعة البحري بدء التقديم في (برنامج تطوير حديثي التخرج) المنتهي بالتوظيف في مكاتبها في الرياض ودبي وإتاحة التسجيل للراغبين بالالتحاق، حيث يهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل حديثي التخرج لسوق العمل في مختلف قطاعات الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.