مجموعة البحري تعلن عن برامج تدريب وتوظيف بعدة تخصصات
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أعلنت مجموعة البحري بدء التقديم في (برنامج تطوير حديثي التخرج) المنتهي بالتوظيف في مكاتبها في الرياض ودبي وإتاحة التسجيل للراغبين بالالتحاق، حيث يهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل حديثي التخرج لسوق العمل في مختلف قطاعات الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال.
– المحاسبة.
– المالية.
– الإدارة العامة.
– القانون.
– الاقتصاد.
– الإحصاء.
– العلاقات العامة.
– الاتصال والإعلام.
– التسويق.
– الموارد البشرية.
– التطوير التنظيمي.
– العلوم الإدارية.
– الإدارة المكتبية.
– إدارة المشاريع.
– إدارة المخاطر.
– العلوم المالية والمصرفية.
– التأمين وإدارة المخاطر.
– الأعمال الدولية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– الأمن السيبراني.
– تقنية المعلومات.
– نظم المعلومات.
– هندسة البرمجيات.
– علوم البيانات.
– الرياضيات.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– اللغة العربية.
– اللغة الإنجليزية.
– لغات وترجمة.
– الفنون.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة النووية.
– الهندسة الكيميائية.
– الطاقة المتجددة.
– هندسة التعدين.
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الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في جميع التخصصات.
3- معدل تراكمي لا يقل عن (3 من 4) أو (4 من 5).
4- حديثي التخرج أو خبرة أقل من سنة.
موعد بدء التدريب:
– يبدأ بمشيئة الله في شهر سبتمبر 2023م.
نبذة عن الشركة:
– تأسست الشركة الوطـنية السعودية للنقل البحري بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 12 صفر 1398هـ (الموافق 21 يناير 1978م) وتم قيدها بالسجل التجاري رقم (1010026026) بتاريخ 1 ذو الحجة 1399هـ (الموافق 22 أكتوبر 1979م) الصادر بمدينة الرياض.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/11/26هـ الموافق 2023/06/15م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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