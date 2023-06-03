رقم مفزع.. 36 شخصا ينهون حياتهم في دولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن رقم صادم لعشرات الأشخاص قاموا بإنهاء حياتهم خلال ثلاثة أشهر.

مؤشر خطير في لبنان:

و أظهرت الإحصاءات أن حالات إنهاء الحياة بلغت 36 حالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2023.

وكان موقع “ليبانون ديبايت” نقل عن الباحث محمد شمس الدين أن أمرا خطيرا يتمثّل بارتفاع عدد حالات إنهاء الحياة بين شهر يناير حيث أقدم 11 مواطن على ذلك ليرتفع العدد في شهر أبريل إلى 14 حالة.

وأوضح أن هذا يعتبر مؤشرا خطيرا لأننا لا زلنا في نصف العام والأوضاع الاقتصادية ما زالت تتدهور، بحسب قوله.

بينما ذكرت الأخصائية النفسية والاجتماعية لانا قصقص، أنه عندما نتحدّث عن حالات التخلص من الحياة نتحدّث عن مرض نفسي بحت.

ونوهت أن الأسباب الاقتصادية الخانقة في البلد ليست هي السبب الرئيسي للتخلص من الحياة، فهو عامل محفزّ وليس سبب مباشر كما يروّج له.

وعدّدت الكثير من العوامل التي تساعد على ذلك، فالمرور بأزمة عاطفية ومشاكل اجتماعية ومالية وغيرها تحفّز الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي على التخلص من حياته.

أرقام صادمة في الأردن:

وفي وقت سابق كشف مسؤول في القطاع الصحي، في الأردن، عن أرقام صادمة لحالات جرائم القتل، فضلا عن إنهاء الحياة، التي ارتفعت معدلاتها مؤخرا.

وقال د. ماجد الشمايلة، مدير إدارة الطب الشرعي بوزارة الصحة الأردنية، إن حوادث إنهاء الحياة بلغت في عام 2022، 137 حالة، منهم 104 للذكور و33 للإناث. فوق 15 عاما.

وفيما يتعلق بجرائم القتل بلغت 119 جريمة تعاملت معها مراكز الطب الشرعي في الأردن، بينها 91 للذكور و 28 للإناث، حسب وكالة “عمون”.

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