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توضيح من مساند بشأن التعاقد الإلكتروني للعمالة من الأردن
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توضيح من مساند بشأن التعاقد الإلكتروني للعمالة من الأردن

توضيح من مساند بشأن التعاقد الإلكتروني للعمالة من الأردن

توضيح من مساند بشأن التعاقد الإلكتروني للعمالة من الأردن
٠٦:٣٣:٣٦ م، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة آلية التعاقد الإلكتروني للعمالة من الأردن.

الاستقدام من الأردن

جاء ذلك في رد من منصة مساند، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مواطن قال فيه: “حاولت إصدار تأشيرة سائق خاص من الأردن ولم أجد دولة الأردن من ضمن الدول التي بالقائمة؟ ما الحل؟”.

وأجابت منصة مساند بقولها : “حياك الله، يمكنك زيارة مقر مكتب الاستقدام لعمل التعاقد الإلكتروني للعقد الموحد من خلال منصة مساند, لهذه الجنسية (الأردن) كما يمكنكم ذلك لجميع الجنسيات المدرجة في مساند”.

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3 قنوات إلكترونية للدفع عبر منصة مساند

حددت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، ثلاث قنوات إلكترونية للدفع عبر المنصة.

قنوات الدفع الإلكترونية عبر مساند

وأوضحت منصة مساند، عبر “تويتر”، أن قنوات الدفع الإلكترونية المتوفرة عبر المنصة تشمل التالي:

  • مدى
  • فيزا
  • ماستر كارد

وفي وقت سابق، أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أن تكلفة خدمة معروفة للعاملة الفلبينية (10,752.50 ر.س.) شامل ضريبة القيمة المضافة.

تكلفة خدمة معروفة

جاء ذلك في رد من منصة مساند، في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن تكلفة العمالة المنزلية لاسيما من الفلبين، ومدى إمكانية تقليل التكاليف.

وأجابت منصة مساند بقولها “نعم، تكلفة خدمة معروفة للعاملة الفلبينية (10,752.50 ر.س.) شامل ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل التذكرة الداخلية في المملكة إن وجدت.

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تحذير مهم من منصة مساند لجميع المستفيدين

في سياق متصل، أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن أسعار الاستقدام تم تحديدها في نظام مساند، ولا يمكن أن يتم تجاوز السعر من قبل المكتب.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مغرد  استفسر بشأن مدى إمكانية تعديل السعر الخاص بالاستقدام بالاعتماد على الأسعار الجديدة.

أسعار استقدام العمالة

وأجابت منصة مساند بقولها “نعتذر لكم، الأسعار تم تحديدها في نظام مساند بالتزامن مع وقت اطلاق الحملة، فلا يمكن أن يتم تجاوز السعر من قبل المكتب بعد تفعيل النظام”.

وأضافت منصة مساند “نأمل منكم الالتزام بالأسعار الظاهرة في مساند وعدم دفع أي مبالغ إضافية في حال طلبها من قبل المكتب”.

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تحذير مهم من منصة مساند لجميع المستفيدين

الكلمات الدلالية:
الأردن عقد العمل الإلكتروني مساند منصة مساند

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