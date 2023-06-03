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مشهد مبهج.. زخات المطر لسحابة صيف تروي وديان وبراري حائل
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مشهد مبهج.. زخات المطر لسحابة صيف تروي وديان وبراري حائل

مشهد مبهج.. زخات المطر لسحابة صيف تروي وديان وبراري حائل

مشهد مبهج.. زخات المطر لسحابة صيف تروي وديان وبراري حائل
٠٦:٠٨:٠٧ م، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو التقطته عدسة المصور خالد العميم مشاهد مبهجة لسحابة صيف في حائل.

سحابة صيف في حائل:

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله “سحابة صيف” وهي تروي بزخاتها المبهجة براري حائل ووديانها، حيث ظهر تساقط وهطول الأمطار في جوي طبيعي مبهج.

أمطار غزيرة على مكة والمدينة:

نبه المركز الوطني للأرصاد بتوقعات لعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 10 مساءً.

كما نبه أيضا المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الساعة 10 مساءً.

أمطار على المدينة المنورة:

وأوضح في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت أن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سيكونه على منطقة المدينة المنورة، وأتربة مثارة.

ونوه أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية .

وبين المركز أيضا أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر ، يبدأ الساعة الـ 12 ظهرا ويستمر حتى الساعة الـ 1 من صباح الغد .

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توقعات الطقس حائل زخات مطر سحابة صيف سقوط الأمطار مشهد مبهج

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