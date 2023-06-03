انفجارات عنيفة .. اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في العاصمة الخرطوم مجددا

تواصل – فريق التحرير:

اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم السبت في العاصمة السودانية الخرطوم، وسط تدهور للوضع الإنساني والاقتصادي.

تجدد الاشتباكات في السودان

وتجددت الاشتباكات بمنطقة أم درمان القديمة وجنوب الخرطوم ، حيث شهدت انفجارات عنيفة، واستخداماً للأسلحة الثقيلة، وتبادلاً كثيفاً لإطلاق النار بين الطرفين.

كما شملت منطقة الاشتباك مجموعة من المواقع الإستراتيجية بما فيها الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السوداني الرسمي، إلى جانب مباني رئاسة شرطة محافظة وهي منطقة متاخمة لعدد من المستشفيات والأحياء الحيوية المكتظة بالسكان.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن والمملكة مستعدتان لاستئناف مباحثات السودان بمجرد أن تبدي الأطراف جديتها.

وأكدت أن الوزير بلينكن سيزور الرياض في 6 يونيو لعقد اجتماعات اقتصادية وأمنية، وبحث التعاون الاستراتيجي بالقضايا الإقليمية والثنائية.

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وأوضحت أن البيت الأبيض يواصل التعاون مع المملكة لإنجاز عدة قضايا وخاصة إنهاء الحرب في اليمن،

وأن التعاون الدفاعي مع الرياض ما زال قويًا والعلاقات الأمنية ركيزة أساسية في الدفاع والأمن الإقليميين.

استمرار عمليات نهب المرافق الإنسانية

فيما أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن استهداف المؤسسات الإنسانية بالسودان يمنعها من إيصال المساعدات إلى الملايين، مشيرة إلى استمرار عمليات نهب المرافق الإنسانية.

قرارات عاجلة لمجلس الأمن تجاه السودان

في الوقت نفسه، قرر مجلس الأمن تمديد عمل البعثة الأممية في السودان لستة أشهر،

مؤكدًا إدانته لنهب المساعدات الإنسانية والهجمات على المدنيين والبنى التحتية بالسودان.

ودعا لوقف الأعمال العدائية والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في السودان، مؤكدًا دعمه للبعثة الأممية في السودان.

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وشدد على أنه يجب تطبيق اتفاق جوبا للسلام بالكامل خصوصا فيما يتعلق بوقف دائم لإطلاق النار في دارفور، وأن اتفاق جوبا للسلام بشأن السودان ملزم لجميع الموقعين عليه

وأعرب المجلس عن قلقه من تأثير الصراع في السودان على دول الجوار، مطالبًا باستمرار انخراطها في عملية يقودها السودانيون.

الكارثة الإنسانية هائلة والاستجابة الدولية ضعيفة

فيما كشف الهلال الأحمر والصليب الأحمر بالسودان، أن الكارثة الإنسانية هائلة والاستجابة الدولية ضعيفة.