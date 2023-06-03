وصول الدفعة الثانية من حجاج العراق.. خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن

تواصل – فريق التحرير:

استقبل منفذ جديدة عرعر البري، بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، الدفعة الثانية من ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق الشقيقة.

خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن

ويأتي ذلك وسط خدمات من التسهيلات الجمركية والجوزات والصحية والخدمية لإنهاء إجراءات الدخول والراحة لهم .

وعبر عدد من الحجاج العراقيين عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج.

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تنفيذ الخطط بدقة

هذا وتعمل مرافقَ الخدمات بالمنفذ على مدار الساعة خلال مدة دخول حجاج بيت الله الحرام، إذ استعدت الجهاتُ المعنيةُ منذُ وقتٍ مبكرٍ ونَفَّذَت الخططَ المُعَدّةَ لها بشكل دقيق.

في سياق متصل، أشاد ضيوف الرحمن من العراق بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.

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