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ولي العهد يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح
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ولي العهد يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح

ولي العهد يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح

ولي العهد يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح
٠٥:٢٨:٤٧ م، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ.

تعزية ولي العهد لأمير الكويت:

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.

ولي العهد الكويتي:

كما بعث أيضا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ.

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