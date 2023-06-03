حساب المواطن: 5 حالات تتيح للمرأة المتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي والاستفادة من الدعم في حالات محددة.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، ردا على سؤال مغردة استفسرت بشأن ضوابط وشروط تسجيل المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي.

تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي

وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله: “إنه إمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية:

المرأة المهجورة

متزوجة من الأجنبي

عائلة سجين

عائلة فاقد الأهلية

زوجها غائب.

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وأكد برنامج حساب المواطن، أهمية إرفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة،و في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

الوظيفة الجديدة والدعم

وفي وقت سابق، أصدر حساب المواطن توضيحا مهما حول علاقة الانتقال لوظيفة جديدة بوقف الدعم.

جاء ذلك ردا على سؤوال لأحد المستفيدين يقول إنه انتقل إلى وظيفة جديدة ويريد معرفة تأثير ذلك على استمرار الدعم.

وردا عليه قال حساب المواطن: لا يؤثر ذلك وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه إلى حسابك وتحديث الحالة الوظيفية والإفصاح عن الدخل بما يتطابق مع المصدر.

في سياق متصل، أكد حساب المواطن استمرار الدعم الإضافي حتى شهر يوليو المقبل بناءً على الأمر الملكي بتمديده لمدة أربعة أشهر إضافية.

وقالت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو.

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