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بدءا من الغد.. الرصد الإلكتروني لـ 7 مخالفات مرورية سيدخل حيز التنفيذ
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بدءا من الغد.. الرصد الإلكتروني لـ 7 مخالفات مرورية سيدخل حيز التنفيذ

بدءا من الغد.. الرصد الإلكتروني لـ 7 مخالفات مرورية سيدخل حيز التنفيذ

بدءا من الغد.. الرصد الإلكتروني لـ 7 مخالفات مرورية سيدخل حيز التنفيذ
٠٤:٥٩:١٥ م، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

بحسب ما أعلنه مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، فإنه سيتم بدء الرصد الإلكتروني لمخالفات قيادة المركبة بلوحات غير واضحة، وغيرها من المخالفات التي ستدخل حيز التنفيذ غدا الأحد.

المخالفات المرورية السبعة:

1-القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة.

2- عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.

3- عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات.

4- الرصد الآلي للمخالفات يشمل أيضاً مخالفة تنظيمات السير على الطريق

5- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.

6- تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.

7- وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.

ويأتي ذلك بهدف رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن.

وكان مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي قد أعلن قبل أيام، أتمتة 7 مخالفات مرورية إلكترونياً ابتداءً من يوم الأحد 4 /6 / 2023م.

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الكلمات الدلالية:
7 مخالفات مرورية الأمن العام الرصد الإلكتروني حيز التنفيذ يوم الأحد

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