وزير الخارجية يصل إلى تركيا للمشاركة في مراسم تنصيب أردوغان

تواصل- فريق التحرير:

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة.

مراسم تنصيب أردوغان:

وجاء ذلك للمشاركة في حفل تنصيب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديد.

تهنئة ولي العهد:

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد أجرى في وقت سابق اتصالاً هاتفيًا، بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تمنياته لفخامته بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

فيما أعرب فخامته عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.

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