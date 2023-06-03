إحباط تهريب مادة مدمرة للقلب.. دخلت إلى المملكة عبر النقل السريع

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الملك فهد الدولي من إحباط محاولتي تهريب 1.029 كيلوجرام من مادة “الماريجوانا” المخدرة.

مادة الماريجونا:

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على عدد من الطرود الواردة إلى المملكة عبر النقل السريع، عُثر على تلك الكمية من مادة “الماريجوانا” المخدرة.

أضرار الماريجونا:

1-زيادة معدل ضربات القلب

2- مشاكل في النشاط الجنسي عند الرجال

3- كثرة التعرض لأمراض الصدر والرئة

3- ضعف التنسيق وعدم التوازن في الحركة

4- صعوب في التفكير والقدرة على حل المشاكل

5- التصورات والمزاج المتغير مع ضعف الذاكرة.

6- السعال والبلغم المستمر

7- قلة الشهية وخسارة الوزن

ضربات أمنية استباقية:

حققت قوات الأمن ضربات استباقية لمروجي ومهربي المخدرات في عدة مناطق بالمملكة، والتي شملت الرياض وجازان ونجران.

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (160) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

ضبطية في الرياض:

وفي منطقة الرياض ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الهيروين المخدر.

وأوضحت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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