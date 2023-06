بعد الخرطوم.. عاصمة أفريقية أخرى تتحول إلى ساحة حرب (حرائق واشتباكات)

تواصل- فريق التحرير:

وثقت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد عنف في العاصمة السنغالية “دكار”.

واشتعلت الاشتباكات بين المعارضة الشرطة، إثر الحكم بسجن المعارض السنغالي “عثمان سونكو”.

وأظهرت مقاطع الفيديو نزول أنصار المعارضة السنغالية في شوارع السنغال في مسيرات حاشدة.

ويظهر بحسب الفيديوهات اشتعال النيران في عدد من المباني والساحات بسبب اندلاع الاشتباكات.

ونتيجة توتر الأحداث، نزل الجيش السنغالي في شوارع العاصمة دكا، في محاولة لإنهاء الوضع.

واندلعت الاشتباكات بعد أن أصدر القضاء السنغالي على المعارض السنغالي عثمان سونكو، حكما بالسجن لمدة سنتين باسم رشوة الشباب وتحريضهم على العنف.

فيما اعتبر الشباب أنه قضاء مسيس لمنعه من الترشح في الانتخابات القادمة 2024 حيث بدأت القضية بتهمة اغتصاب فتاة.

وكانت أعمال عنف واحتجاجات قد اندلعت على إثر الحكم بالسجن على المعارض عثمان سونكو المرشح للانتخابات الرئاسية في 2024، حيث نشرت السلطات السنغالية قوات مسلحة في دكار أمس الجمعة.

وعقب مقتل 9 أشخاص، تمركز رجال يرتدون بزات عسكرية ومسلحين ببنادق حربية في نقاط مختلفة في العاصمة التي باتت شوارعها المزدحمة عادة مقفرة وتوقف النشاط فيها بشكل شبه كامل، في حين بقيت المحلات التجارية مغلقة في شوارع بأكملها خوفا من عمليات نهب.

وقد شهدت دكار وعدة مناطق بالبلاد الخميس احتجاجات دامية بعد أن حكم القضاء سونكو بالسجن عامين بتهمة “إفساد الشباب” وبرأته من اتهامات بالاغتصاب موجهة إليه.

يأتي هذا في ظل اشتباكات طاحنة أخرى في العاصمة السودانية الخرطوم بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

A court in Senegal handed opposition leader and presidential aspirant Ousmane Sonko a two-year prison sentence, sparking protests in the capital Dakar https://t.co/q9QxqMaEyn pic.twitter.com/wC7Tv6FRkw

— Reuters (@Reuters) June 1, 2023