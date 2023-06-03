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ضبط 3000 رتبة ونوط عسكري وغلق محال مخالفة في حملة أمنية بالرياض
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ضبط 3000 رتبة ونوط عسكري وغلق محال مخالفة في حملة أمنية بالرياض

ضبط 3000 رتبة ونوط عسكري وغلق محال مخالفة في حملة أمنية بالرياض

ضبط 3000 رتبة ونوط عسكري وغلق محال مخالفة في حملة أمنية بالرياض
٠٣:٥٣:١٦ م، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض 3000 رتبة ونوط عسكرية، وصادرت 60 بدلة عسكرية بمحلات مخالفة، كما أغلقت 3 محال تجارية مخالفة لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة وسمو نائبه، ومتابعة سمو محافظ الخرج على مدى يومين لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والعسكرية .

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