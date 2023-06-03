المتحدث العسكري المصري: وفاة فرد أمن و3 “إسرائيليين” في مداهمات على الحدود

تواصل – فريق التحرير

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية في بيان له قبل قليل، إنه فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، موضحا أنه أثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد 3 فرد من عناصر التأمين “الإسرائيلية “وإصابة عدد 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران.

وأوضح أنه جارى إتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.