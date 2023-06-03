تنبيه مهم من التأمينات للمستفيدين حول موعد صرف معاشات شهر يونيو

تواصل – فريق التحرير

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف المعاشات يوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات و في حال طرأ أي تعديل سيتم الإعلان عن ذلك عن طريق حساب المؤسسة الرسمي جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول موعد صرف معاش شهر يونيو الجاري.

وفي وقت سابق نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجود تعارض بين الحصول على دعم ساند ومعونة الضمان الاجتماعي.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “معونة الضمان الاجتماعي لا تؤثر على صرف ساند”.

نظام ساند

نظام “ساند” هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة عام 1435 هـ.

ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته.

وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى.

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