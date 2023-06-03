توفر 30% من المياه.. قفزة في تقنية ري المزارع ومواجهة الجراد بالأحساء

تواصل- فريق التحرير:

يسعى مزارعون في واحة الأحساء الزراعية لإدخال تقنية حديثة لري المزارع في الواحة.

مزارع الأحساء:

وفي التفاصيل تحاكي التقنية سقوط الأمطار وتنتج القليل من الرذاذ مقارنة بأنظمة الرش الأخرى كالري المحوري.

وتسهم التقنية الحديثة في تقليل التبخر والتطاير ما يوفر حوالي 30% من مياه الري.

فيما يقلل كبر فتحات الرشاشات مقارنة مع فتحات الري بالتنقيط من الانسدادات ويحسن كفاءة الري ويقلل العمالة لتسليك النقاطات.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن رئيس لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء المهندس صادق الرمضان أن نظام الري المطري يتكون من أعمدة خرسانية منتجة بتقنية الإجهاد المسبق، ورشاشات فلوبي.

وأوضح أن هذا النظام يقلل من الجريان السطحي لمياه الري فيحسن الزارعة ويوفر المياه، علاوة على الغسل الدائم لأوراق النباتات، مما يزيد فاعلية البناء الضوئي وكثير من العمليات الحيوية في النبات.

ونوه أن ارتفاع النظام لأكثر من 5 أمتار عن سطح التربة، يمّكن من زراعة كثير من أنواع الأشجار، ويمّكن آليات الخدمة والحصاد من العمل تحت النظام بأريحية.

نظام الري المطري:

وأكد الرمضان، أن الأبحاث العلمية المتخصصة، أثبتت أن نظام الري المطري، يقلل من الآثار السلبية للعواصف الرملية والغبارية، ويغسل النباتات بشكل سريع ويجنبها الإصابة ببعض الآفات.

كما يمكن من خلال النظام المطري تحيق عدة مزايا منها:

-حقن الأسمدة والمبيدات بشكل دقيق.

– يساعد في تجنب بعض الإصابات التي تحتاج إلى تدخل سريع مثل غزو الجراد والأمراض الفطرية.

– عمر النظام طويل مقارنة بأنظمة الري الأخرى.

– يوفر كثيرًا من مساحات الأرض البينية غير المروية.

اقرأ أيضا:

خيرات المملكة.. 40 نوعًا من المانجو الجازانية تغزو الأسواق العالمية (صور)