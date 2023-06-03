خلال ساعات.. ضربات استباقية لقوات الأمن ضد المهربين في الرياض وجازان ونجران

تواصل- فريق التحرير:

حققت قوات الأمن ضربات استباقية لمروجي ومهربي المخدرات في عدة مناطق بالمملكة، والتي شملت الرياض وجازان ونجران.

300 كيلو من القات المخدر في جازان:

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (160) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

ضبطية في الرياض:

وفي منطقة الرياض ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الهيروين المخدر.

وأوضحت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

نجران وطريف وحفر الباطن:

بينما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

فيما قبضت شرطة منطقة نجران على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية، وهواتف متنقلة.

وأوضحت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وفي المنطقة الشرقية قبضت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن على مقيم من الجنسية البنجلادشية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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