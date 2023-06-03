لحظة ينتظرها الجميع.. كيف تبدأ حياتك بعد التخرج؟

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في المرحلة الثانوية يكون السؤال الأبرز هو متى سنصل إلى الجامعة، وعند الوصول إلى الجامعة يتحول السؤال إلى “متى سيكون التخرج”، لكن هل فكر البعض فيما سيفعل في حياته المهنية بعد التخرج؟

الحياة المهنية بعد التخرج:

بعد التخرج ربما يجد البعض فرصته الوظيفية المناسبة، بما لديه من محصلة مهنية اكتسبها خلال سنين دراسته الجامعية، بينما يحتار آخرون لقلة الفرص المتاحة.

وبحسب منصة “إدراك” التعليمية، يمكن إيجاد الوظيفة المناسبة لحديثي التخرج باتباع عدد من النصائح منها:

1-ابدأ بالشركات الصغيرة: ينصح بعدم هدر الجهد والوقت في محاولة الالتحاق بالشركات الكبيرة، وبدلًا عن ذلك، بدء العمل في شركة صغيرة وطور مهاراتك المهنية فيها.

2- استفد من الوقت: إذا كنت لا تزال في دراستك فاستفد من الوقت في الالتحاق بتدريب مهني في الشركات التي تتيحه للطلاب، حتى تجد فرصة وظيفية مناسبة فور تخرجك.

3- سيرتك الذاتية: من المفيد بعد التخرج إصقال السيرة الذاتية للطالب حتى يجد الفرصة الوظيفية الأكثر مناسبة له بأسرع وقت، ويكون ذلك بالانخراط في أعمال تطوعية واكتساب معارف عملية.

4- استفد من الخبراء: يفيد الاستعانة بنصائح خبراء المجال الذي تود العمل به، في تأهيلك لسوق العمل بسرعة ما يوفر لك وظيفة مناسبة.

5- اعتمد على خبرتك: لا تكفي الدراسة وحدها لضمان إيجاد فرصة وظيفية مناسبة للطالب المتخرج حديثًا، إذ لا بد من خبرة مهنية تعزز قبوله لدى أصحاب العمل، حيث يفيد التدريب خلال الدراسة في اكتساب تلك الخبرة.

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