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ضربة موجعة.. ضبط 160 كيلو من القات والهيروين بجازان والرياض
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ضربة موجعة.. ضبط 160 كيلو من القات والهيروين بجازان والرياض

ضربة موجعة.. ضبط 160 كيلو من القات والهيروين بجازان والرياض

ضربة موجعة.. ضبط 160 كيلو من القات والهيروين بجازان والرياض
٠١:٠٣:٢٤ م، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الهيروين المخدر.

وأوضحت أن هجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

القات المخدر في جازان:

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (160) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

وأيضا الإبلاغ عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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160 كيلو الرياض القات المخدر الهيروين جازان ضربة موجعة

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