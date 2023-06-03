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خليج عدن يتعرض لزلزال بقوة 5.9 ريختر
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خليج عدن يتعرض لزلزال بقوة 5.9 ريختر

خليج عدن يتعرض لزلزال بقوة 5.9 ريختر

خليج عدن يتعرض لزلزال بقوة 5.9 ريختر
١٢:٣٦:٠٧ م، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعرضت منطقة خليج عدن اليوم السبت، لزلزال بقوة 5.9 درجة، بحسب ما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

زلزال في خليج عدن:

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وأن مركز الزلزال يقع على بعد 184 كيلومترا شمال غربي مدينة بوساسو في الصومال، و238 كيلومترا جنوب غربي مدينة المكلا اليمنية.

يذكر أنه يعيش أكثر من 560 ألف نسمة في هذه المنطقة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

زلزال في بيرو:

فيما ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر منطقة ماكا في جمهورية بيرو اليوم السبت .

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان إن الزلزال وقع على بعد تسعة كيلومترات جنوب شرقي منطقة ماكا ، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وونوهت الهيئة أنه لم ترد أنباء فورية عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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الكلمات الدلالية:
5.9 ريختر بيرو خسائر بشرية خليج عدن زلزال هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

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