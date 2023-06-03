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مشهد مخيف.. حريق ضخم يجتاح مساحة شاسعة بدولة خليجية (فيديو)

مشهد مخيف.. حريق ضخم يجتاح مساحة شاسعة بدولة خليجية (فيديو)

مشهد مخيف.. حريق ضخم يجتاح مساحة شاسعة بدولة خليجية (فيديو)
١٢:٣١:٢١ م، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

اندلع حريق ضخم في منطقة السالمي بالكويت، حيث شبّت النيران في موقع تقدر مساحته بـ 3 آلاف م2.

حريق بالكويت في السالمي:

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن نائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة د ..عبدالله الزيدان أن فرق قوة الإطفاء العام بقيادة وتواجد الفريق خالد المكراد تتعامل مع الحريق.

وأوضح الزيدان أن العمل جار بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في محاصرة الحريق ومحاولة السيطرة على الموقع المقدرة مساحته بـ 3 آلاف م2.

وأضاف أنه منذ اندلاع الحريق جرى التنسيق مع قوة الإطفاء العام والعمل على مراقبة الوضع البيئي والعمل على أبعاد الاطارات القريبة من موقع الحريق تجنبا لانتقال النيران إليها.

شركة نفط الكويت:

وفي سياق مواز أعلنت شركة نفط الكويت، في مارس الماضي السيطرة على حريق شب بالقرب من بئر نفطية في منطقة بغربي البلد الخليجي.

وأوضحت حينها أن الحريق المحدود نجم نتيجة عن حالة من الطقس المتقلب التي تشهدها الكويت خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت في بيان لها، أنه لم يتم تسجيل أية إصابات بشرية جراء الحادث، مبينة أن الحريق لم يؤثر سلبا على عمليات الإنتاج أو الإمدادات.

وأضافت أن الحادث ليس له أي تأثير على الصحة أو السلامة العامة وأن كافة القراءات من محطات الرصد جاءت ضمن الحدود المسموح بها.

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الكلمات الدلالية:
السالمي السيطرة على الحريق الكويت حريق ضخم قوة الإطفاء نفط الكويت

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