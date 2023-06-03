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سقوط قتلى بين جنود جيش الاحتلال بالقرب من الحدود المصرية
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سقوط قتلى بين جنود جيش الاحتلال بالقرب من الحدود المصرية

سقوط قتلى بين جنود جيش الاحتلال بالقرب من الحدود المصرية

سقوط قتلى بين جنود جيش الاحتلال بالقرب من الحدود المصرية
١٢:٠٦:١١ م، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصيب 4 جنود من جيش دولة الاحتلال بالرصاص في منطقة مسؤولية الفرقة 80، بينما كانت القوات تحاول إحباط أنشطة تهريب في المنطقة، وذلك بحسب ما أعلنته إذاعة جيش الاحتلال.

مقتل اثنين من جيش الاحتلال:

وكان  جيش دولة الاحتلال قد أعلن اليوم السبت، مقتل جنديين وإصابة اثنين أخرين في “حادث أمني” وقع قرب الحدود الجنوبية مع مصر.

فيما  أكد المتحدث باسم جيش دولة الاحتلال، أن الحادث على الحدود المصرية قيد التحقيق.

ودفع جيش  دولة الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى سوروكا بمروحيات عسكرية، فيما حلق الطيران التابع له في أجواء المكان.

وقد وقع  الحادث الأمني وقع عند معبر “نيتسانا”، الذي أنشئ عام 1982 بعد توقيع معاهدة السلام بين دولة الاحتلال ومصر واستخدم هذا المعبر في بدايته معبرا للمسافرين والمركبات.

ومع مرور الوقت، وبسبب الحركة الضئيلة في المعبر تقرر إيقاف عبور المسافرين ومنذ ذلك الحين تحول المعبر إلى نقل البضائع فقط.

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الكلمات الدلالية:
الحدود الجنوبية جيش الاحتلال مصر معبر أمني مقتل اثنين

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