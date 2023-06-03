“سم في كل نفخة”.. دولة تحذر من السجائر بعدة لغات

تواصل- فريق التحرير:

تعتبر كندا أول دولة في العالم، وذلك بعد اعتزامها اتخاذ خطوة إضافية للتحذير من التدخين، من خلال فرض وضع ملصق تحذيري على كل سيجارة فردية.

حظر السجائر في كندا:

وبحسب ما أعلنته وكالة أنباء Associated Press الأميركية، فقد أعلنت وزارة الصحة الكندية عن هذه الخطوة بهدف مساعدة الناس على الإقلاع عن عادة التدخين.

وأوضحت الوكالة أنه سيبدأ العمل بهذا الإجراء الجديد بدءاً من 1 أغسطس 2023.

بينما صرحت وزيرة الصحة النفسية كارولين بينيت، أن هذه الخطوة الجريئة، لن يكون هناك مفر من وضع التحذيرات الصحية.

وأوضحت أن تلك التحذيرات، التي ستُكتب باللغتين الإنكليزية والفرنسية على كل سيجارة، ستتضمن عبارات مثل السم في كل نفخة ودخان التبغ يضر بالأطفال

قطع 600 مليون شجرة بسبب السجائر:

أشارت آخر الإحصاءات إلى أنه على المستوى العالمي، تتعرض أكثر من 600 مليون شجرة إلى القطع من أجل صناعة السجائر.

وفي الوقت نفسه، تبلغ 84 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو بسبب التدخين، كما يتم استهلاك 22 مليار لتر من الماء في صناعة السجائر.

مساحات شاسعة من الغابات:

وبجانب كل هذه الأضرار الخطيرة، يتم فقدان ما يقدّر بنحو 1.5 مليار هكتار من الغابات (الاستوائية بشكل رئيسي) في جميع أنحاء العالم منذ السبعينات بسبب التبغ، مما أثر بشكلٍ مباشر في زيادة تصل إلى 20% من الزيادة السنوية في غازات الاحتباس الحراري.

اقرأ أيضا:

“ولا تفسدوا في الأرض”.. 600 مليون شجرة يتم قطعها من أجل السجائر