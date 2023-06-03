عند التوتر.. 4 حيل لتثبيط رغبتك في الشوكولاتة

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تؤدي الاستجابة للإجهاد إلى الجوع، فيعمد الإنسان لتناول الطعام لزيادة مستوى الوقود.

كما يشعر بالرغبة في تناول الأطعمة الحلوة المليئة بالكربوهيدرات لزيادة مستويات السكر في الدم بسرعة.

الرغبة في الشوكولاتة

ويعد الكورتيزول حسب الأطباء، هرمون التوتر الرئيسي، ويستخدم احتياطات الطاقة، ما يسبب الحاجة إلى تناول الحلو لزيادة مستويات الطاقة.

ومن المثير للاهتمام أن للشوكولاتة تأثيرات على الدماغ تساعد على الاسترخاء والشعور بالرضا برفع الدماغ مستوى العديد من المواد الكيميائية، مثل مادة PEA التي تغير المزاج.

مادة كيميائية بالشوكولاتة:

تحتوي الشوكولاتة أيضاً على التربتوفان، وهي مادة كيميائية تحول إلى مالسيروتونين في الدماغ لتحسين المزاج وزيادة النشوة، الثيوبرومين، المنبه المحفز.

وينصح الخبراء باختيار نوع غني بمضادات الأكسدة يحتوي على 70% على الأقل من مواد الكاكاو الصلبة.

تثبيط الرغبة في الشوكولاتة :

1- المشي 15 دقيقة : يمكن التغلب على الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة بالرياضة السريعة، التي تطلق مواد كيميائية شبيهة بالأفيون في الدماغ مثل الإندورفين، والإنكيفالين.

2- كتابة المذكرات: عند الشعور التوتر يمكن قضاء 15 دقيقة في الكتابة عن الأمور المهمة، مثل، العلاقات أو الأصدقاء أو الموسيقى أو الأطفال.

3- مكملات الكروم: يساعد هذا المعدن على تنظيم مستويات السكر في الدم ويجد البعض أنه يساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة في السكر.

4- نظام غذائي صحي: على غرار حمية البحر الأبيض المتوسط، يساعد على تجنب تقلبات السكر والرغبة الشديدة في الطعام.

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