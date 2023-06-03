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خلال أيام.. وزير الخارجية الأمريكي في زيارة للمملكة
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خلال أيام.. وزير الخارجية الأمريكي في زيارة للمملكة

خلال أيام.. وزير الخارجية الأمريكي في زيارة للمملكة

خلال أيام.. وزير الخارجية الأمريكي في زيارة للمملكة
١٠:٥٥:١٨ ص، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في زيارة تستمر ليومين، أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيقوم بزيارة إلى الممبكة.

وزير الخارجية الأمريكي:

وأوضحت أن الزيارة  تستمر يومين يبدأها الثلاثاء القادم لمناقشة التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي في القضايا الإقليمية والعالمية ومجموعة من القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان أن بلينكن سيشارك الأربعاء القادم في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي.

ونوه أن ذلك يأتي لمناقشة التعاون المتزايد مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث أن بلينكن سيشارك يوم الخميس مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الرياض في استضافة اجتماع وزاري للتحالف الدولي لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وذلك لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التحالف ضد (داعش) لمواجهة التهديد المستمر للتنظيم وإعادة تأكيد التزامنا بضمان هزيمته.

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الكلمات الدلالية:
أنتوني بلينكي العلاقات الثنائية المملكة داعش زيارة السعودية فيصل بن فرحان وزير الخارجية الأمريكي

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