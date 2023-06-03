فوائد مذهلة للجهاز العصبي.. لن تتوقع ما تفعله “ثمار القورو” بالجسم

تواصل فريق التحرير:

تعود الفوائد الصحية لثمار القورو إلى آلاف السنين فكانت تعالج التعب وتخفف من آلام الجوع.

ولا يسمع أحد كثيرا بثمار القورو التي تحتوي على حوالي 2-3% من الاحتياجات اليومية من الكافيين.

كما تحتوي على نحو 1-2 %من الثيوبرومين الذي يتواجد في الشاي الأخضر والشوكولاتة، وكلاهما يعملان كمنشطات للجسم.

أيضا تحتوي ثمار القورو على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.

ثمار القورو:

تؤخذ ثمرة القورو من شجرة تسمى شجرة الكولا، موطنها الأصلي هو غرب أفريقيا بحيث يصل ارتفاع تلك الشجرة من 40-60 قدمًا، وتأخذ الثمار شكل النجمة، وحجمها مشابه للكستناء.

تتميز ثمارها بطعمها المر عندما تمضغ طازجة، وعندما تجف يصبح الطعم أكثر اعتدالًا، ويقال أن رائحتها شبيهة برائحة ثمار جوزة الطيب.

طرق استخدام القورو:

1-في بعض البلدان الإفريقية يتم مضغ ثمرة القورو خلال الاحتفالات ، والبعض الآخر يستخدمونها كتوابل للصودا.

2- تستخدم كمادة مضافة للمشروبات الغازية ومشروبات تحسين الأداء.

3- يتم غلي ثمرة القورو أو طحنها على شكل مسحوق وإضافتها على مختلف الأطعمة.

الفوائد الصحية لثمار القورو:

تحتوي ثمار القورو على العديد من الفوائد الصحية مثل:

1-تحسين الدورة الدموية: الكافيين والثيوبرومين في القورو قد تسرع من معدل ضربات القلب، مما يزيد من فعالية الدورة الدموية.

2- زيادة مستويات الطاقة: يحفز القورو بشكل طبيعي الجهاز العصبي المركزي، مما قد يزيد من يقظتك، ويزيد من مستويات الطاقة لديك.

3- مضاد للبكتيريا: تشير إحدى الدراسات التي تم نشرها في مجلة العلوم البيولوجية والأدوية إلى أن استخدام خلاصة القورو قد يوقف من نمو البكتيريا الضارة.

4- سرطان البروستات: على الرغم من عدم إجراء دراسات مستفيضة، إلا أن هناك بعض المركبات الموجودة في القورو قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

5- التمثيل الغذائي البطيء: يمكن للأشخاص الذين يعانون من عملية التمثيل الغذائي البطيء الاستفادة من استخدام منتجات القورو.

6- الصداع النصفي: قد يقوم الثيوبرومين والكافيين الموجود في القورو بتوسيع الأوعية الدموية في المخ، مما قد يقلل من آلام الصداع النصفي.

7- الربو: على الرغم من أنه قد لا يوصى به كعلاج لأمراض الجهاز التنفسي، إلا أن القورو قد يكون مفيد للأشخاص الذين يعانون من الربو بسبب مساهمة الكافيين الموجود فيه بتوسيع القصبات.

8- زيادة في عملية الأيض: تحتوي منتجات القورو على مادة الكافيين، والتي قد تعطي زيادة في التمثيل الغذائي في الجسم.

9- المساعدة على الهضم: قد يساعد القورو في عملية الهضم، ويعتقد أنه يعزز إنتاج حمض المعدة، مما يزيد من فعالية الإنزيم الهضمي في المعدة.

اقرأ أيضا:

منها تعزيز صحة القلب.. تعرف على أهم فوائد السباحة العضوية والنفسية