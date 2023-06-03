عاجل.. “مانع العرجاني يسئ لجازان” يتصدر التريند.. وأنباء عن الإطاحة به

تواصل- فريق التحرير:

تصدر وسم #مانع_العرجاني_يسئ_لجازان تريند تويتر في المملكة، وذلك بعد إساءته لأهالي جازان.

وتفاعل عدد كبير من نشطاء تويتر مع الوسم، حيث علق أحدهم : ” باذن الله أن أي شخص عنصري راح يلقى جزائه.. إذا صحت الأنباء تم القبض”.

#مانع_العرجاني_يسئ_لجازان:

كما نبه أحد نشطاء تويتر قائلا :”تعدّى على الحقوق وخالف المادة الثانية عشر من النظام الأساسي للحكم”.

وبحسب العربية، فقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة فقد صدر أمر بالقبض على مانع العرجاني وإحالته للنيابة المتخصصة فورًا لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

وأوضحت أنه تم رصد من قبل مركز الرصد النيابي عن انتشار محتوى معلوماتي في إحدى وسائل التواصل “مقطع فيديو” يظهر محتواه قيام مانع العرجاني بالتلفظ على جازان بألفاظ خادشة للحياء، والقيام بالإساءة لاهالي منطقة جازان.

وأوضحت أن المصدر أكد على الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي من كل أشكال الجناية، وأن مانع العرجاني ستتم إحالته للمحكمة المختصّة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الجرائم بكافة أشكالها وصورها لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بكرامة الأشخاص أو الآداب العامة للمجتمع.

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