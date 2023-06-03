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الأكبر منذ 20 عاما.. حادث مروع بين 3 قطارات بالهند والضحايا تتجاوز الـ 1000 (فيديو)

الأكبر منذ 20 عاما.. حادث مروع بين 3 قطارات بالهند والضحايا تتجاوز الـ 1000 (فيديو)

الأكبر منذ 20 عاما.. حادث مروع بين 3 قطارات بالهند والضحايا تتجاوز الـ 1000 (فيديو)
٠٩:٢٥:٥٦ ص، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وقع حادث قطار في ولاية أوديشا الهندية أودى بحياة 207 شخص، وأكثر من 900 مصاب.

حادث قطار بالهند:

وهذا أكثر حوادث القطارات دموية في العالم ولم يقع حادث مشابه منذ ما يقارب 20 عام.

وكان  207 أشخاص قد لقوا مصرعهم على الأقل وأصيب أكثر من 900 آخرين جراء حادث اصطدام وقع بين ثلاثة قطارات في شرق الهند.

وأفاد مسؤولون فجر السبت، ربما  يكون كثر عالقين تحت عربات القطار بعد الحادث المفجع .

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا سودانشو سارانغي : ” أحصينا 207 قتلى والحصيلة مرشحة للارتفاع”.

وأضاف أن عمليات الإغاثة مستمرة في الموقع وسيستغرقنا الأمر بضع ساعات للانتهاء من العمل هنا.

فيما وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر أمس الجمعة قائلا إن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع ويجري تقديم “كل المساعدة الممكنة” للمتضررين.

وأظهرت صور من مكان الحادث رجال إنقاذ يتسلقون حطام أحد القطارات للبحث عن ناجين.

كما اصطف مئات من الشباب أمام مستشفى حكومي في الولاية للتبرع بالدم.

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الكلمات الدلالية:
20 عاما 3 قطارات الهند الضحايا حادث مروع ولاية أوديشا الهندية

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