توقعات بسقوط برد وأمطار غزيرة على 7 مناطق بالمدينة المنورة.. وتحذيرات من الدفاع المدني

تواصل- واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله – تنبيهًا تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة، وأتربة مثارة.

أمطار على المدينة المنورة:

وأوضح أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية .

وبين المركز أيضا أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر ، يبدأ الساعة الـ 12 ظهرا ويستمر حتى الساعة الـ 1 من صباح الغد .

أمطار على طريف:

كما هطلت اليوم أمطار خفيفه إلى متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

تحذيرات الدفاع المدني:

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة خاصة الرياض ومكة والمناطق الجنوبية.

وأوضح أن عدد من مناطق المملكة من المتوقع أن تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

وشـدد عـلى ضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عــن أماكن تجمُّع السـيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

ونبه إلى ضرورة عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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