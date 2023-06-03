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تهب اليوم في هذا التوقيت.. تحذيرات للسائقين وهؤلاء المرضى من رياح “البوارح”

تهب اليوم في هذا التوقيت.. تحذيرات للسائقين وهؤلاء المرضى من رياح “البوارح”

تهب اليوم في هذا التوقيت.. تحذيرات للسائقين وهؤلاء المرضى من رياح “البوارح”
٠٣:٢٠:٣٦ ص، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبراء الأرصاد جميع سائقي المركبات ومرضى الجهاز التنفسي من هبوب رياح البوارح اليوم السبت،  على شرق المملكة.

وحسب” طقس العرب”، فإن القطاع الشرقي من المملكة على موعد مع رياح شمالية غربية نشطة، تُثير الأتربة والغبار بنسب متفاوتة، تُعرف محليًا برياح البوارح، على النحو التالي:

* فترة تأثير رياح البوارح:

من الساعة 1:00م وحتى الساعة 20:00م.

* الفئات الأكثر تأثرًا برياح البوارح: 

1 – مرضى الجهاز التنفسي والعيون.

2 – سائقي المركبات على الطرق بسبب احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية كنتيجة للغبار.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة على الرياض و11 منطقة

كما حذر خبراء الطقس من توقعات بتساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة خاصة الرياض ومكة والمناطق الجنوبية.

سيول ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

وأوضح أن عدد من مناطق المملكة من المتوقع أن تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار

وشـدد عـلى ضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عــن أماكن تجمُّع السـيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

ونبه إلى ضرورة عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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طقس السبت.. توقعات بأمطار غزيرة ورياح مغبرة على الرياض و11 منطقة

 

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