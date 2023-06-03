ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطاري الهند إلى 207 قتلى و 850 جريحًا

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام القطارات في شرق الهند إلى 207 أشخاص وإصابة أكثر من 850 آخرين.

وكشفت السلطات المحلية، أن الحادث وقع جراء اصطدام ثلاثة قطارات في شرق الهند، وذلك وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع

وأوضح جهاز الإطفاء، أنه أحصى 207 قتلى وأن الحصيلة مرشحة للارتفاع، لافتًا إلى أن عمليات الإغاثة مستمرة في الموقع وربما تستمر لبضع ساعات.

نقل 850 جريحًا إلى المستشفيات

وحسب “العربية”، فقد أفاد المسؤولون في ولاية أوديشا، بأنه تم نقل نحو 850 جريحاً جراء الحادث، إلى المستشفيات.

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ونقلت “فرانس برس”، عن شهود عيان بوقوع اصطدام بين قطار الركاب “كوروماندل إكسبرس”،

مع قطار لشحن البضائع قرب بالاسور التي تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة الإقليمية بوبانسوار.

نشر نحو 60 من سيارات الإسعاف

وحسب السلطات الهندية، فقد تم نشر نحو 60 من سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ في الموقع للمساعدة في نقل الجرحى إلى منشآت طبية في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي، عن حزنه لحادثة القطار، مؤكدًا تضامنه مع العائلات وأنه يتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

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وبثت وسائل إعلام محلية مشاهد لعربة قطار انقلبت على أحد جوانب المسار، واعتلاها ناجون وسكان يحاولون انتشال الضحايا الذين تراصوا بالمئات.