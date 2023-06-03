السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
خدمة اليوم.. 7 خطوات لحجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين
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خدمة اليوم.. 7 خطوات لحجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين

خدمة اليوم.. 7 خطوات لحجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين

خدمة اليوم.. 7 خطوات لحجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين
٠٣:٠٩:٤٧ ص، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم السبت، أهم وأيسر الخطوات لحجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أنها تقدم هذه الخدمة الإلكترونية لتمكن المستفيد من الحجز واستخراج تصاريح الحج، عبر هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

2 – ادخل على قائمة “حجز الخدمات” واختر “طلب حجز”.

3 – أدخل عدد الحجاج والمدينة، واختر “برنامج الحج”.

4 – تصفح البرامج المتاحة، واحجز في أحدها.

5 – أدخل أرقام الهوية للحجاج وتواريخ الميلاد.

6 – ادفع الفاتورة عن طريق سداد.

7 – يصدر تصريح الحج بعد دفع الفاتورة.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8004304444 – 00966920002814″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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