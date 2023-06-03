طقس السبت.. توقعات بأمطار غزيرة ورياح مغبرة على الرياض و11 منطقة

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حذر خبراء الطقس من توقعات بتساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

وحسب “طقس العرب”، فإن أبرز الظواهر الجوية المُتوقع تأثيرها على المملكة اليوم السبت، هي:

* فترة التأثير:

– السبت 3-6-2023م – من الساعة 1:00م وحتى 23:00م

أولا: السحب الرعدية والأمطار

وتبدأ إعتباراً من ساعات مابعد الظهر وتشمل أجزاء عشوائية من منطاق: “جازان و عسير والباحة والطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية وأقصى غرب منطقة الرياض وجنوب تبوك”.

* الظواهر الجوية المرافقة للسحب الرعدية:

1 – رياح هابطة وفرص للغبار.

2 – تساقط لزخات من البرد في أجزاء عشوائية.

3 – عواصف رعدية وأمطار تكون غزيرة أحيانًا.

ثانيًا: المناطق المُتأثرة بالغبار ليوم السبت:

1 – الأجزاء الشرقية من المملكة بسبب نشاط رياح البوارح.

2 – مناطق نشاط السحب الرعدية التي قد تترافق برياح هابطة تثير موجات محلية من الغبار.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة خاصة الرياض ومكة والمناطق الجنوبية.

سيول ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة

وأوضح أن عدد من مناطق المملكة من المتوقع أن تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار

وشـدد عـلى ضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عــن أماكن تجمُّع السـيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

ونبه إلى ضرورة عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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