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٤ نصائح مفيدة تساعدك على تحسين الإنتاجية في العمل بشكل جيد

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٤ نصائح مفيدة تساعدك على تحسين الإنتاجية في العمل بشكل جيد

٤ نصائح مفيدة تساعدك على تحسين الإنتاجية في العمل بشكل جيد

٤ نصائح مفيدة تساعدك على تحسين الإنتاجية في العمل بشكل جيد
٠٢:٣٩:٤٤ ص، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لتحسين الإنتاجية في العمل بشكل جيد، هناك نصائح مفيدة ومهمة تساعد الموظف والعامل على أداء مهام عمله الأمر الذي يعود على جهات العمل بالربح والمكاسب.

٤ نصائح مفيدة تساعدك على تحسين الإنتاجية

وحسب صفحة “فن الإنتاجية” على “تويتر”، فإن هناك ٤ نصائح مفيدة تساعد الناجحين على تحسين الإنتاجية في العمل بشكل جيد، وهي:

1 – الأهداف:

ويحدد الناجحون أهدافهم بدقة ويعملون بجد وبشكل مدروس لتحقيقها.

2 – التوقيت:

ويتميز الناجحون في عملهم، بقدرتهم على اختيار التوقيت الصحيح لإنجاز مهامهم المعقدة.

3 – التنظيم:

كما يقوم المتميزون بتنظيم مكان العمل وجمع المعلومات المتوافرة للحصول على ما يريدون عند الحاجة إليه.

4 – المؤثرات السلبية:

يسجل الناجحون قائمة بالمؤثرات السلبية كالهاتف الذكي لمعرفة كل ما يحد ويعطل الإنتاج.

وحسب خبير التنمية البشرية أ.د.جوردان بيترسون، فإن التكلفة الباهظة لإضاعة الوقت في أمور غير مفيدة، لها أثر بالغ على مستقبل الإنسان على المدى البعيد.

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وكشف أن إضاعة الوقت هي إضاعة للطاقة وإضاعة للمال وأنها في الوقت نفسه، إضاعة للحياة والعمر فيما لا يفيد.

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