الشؤون الإسلامية: تقنية إلكترونية بلغات عالمية لتيسير تنقل الحجاج بين مناسكهم

تواصل – فريق التحرير:

كشف متحدث وزارة الشؤون الإسلامية عبد الله العنزي، أن الوزارة لديها تطبيق إلكتروني يعمل بتقنية “الواقع الافتراضي”.

وأوضح في تصريحات لـ”الإخبارية”، أن الوزارة كانت من أولى الوزارات التي استخدمت التقنية وبلغات عالمية ليمكن الحجاج من التنقل بين مناسكهم بكل يسر وسهولة.

تطبيق إلكتروني يعلم الحاج تأدية المناسك

وأضاف أن الوزارة أطلقت مجموعة كبيرة من الخدمات التوعوية والإرشادية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي،

مشيرًا إلى أن هناك تطبيقًا إلكترونيًا وهو التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة بأربع لغات عالمية.

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وأكد أن التطبيق يمكن ضيوف الرحمن من الانتقال بين المشاعر المقدسة، ويقدم للحاج تجربة افتراضية فريدة لتعليم المناسك وتنفيذها بشكل رقمي ومتطور ومواكب للتطورات العصر.

نشاط توعوي وإرشادي مكثف بمطار الملك عبدالعزيز

في الوقت نفسه، قامت وزارة الشؤون الإسلامية بتوزيع أكثر من 20 ألف مطبوعة علمية في أحكام المناسك بلغات عالمية،

وذلك عبر المكاتب والكونترات الخاصة بها في صالة استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها في سبيل راحة ضيوف الرحمن.

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وكلفت الوزارة ممثلة بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في جدة موظفيها للمشاركة في تسهيل خدمات الحجاج والمعتمرين وتوزيع الكتب والمطويات الإرشادية بكل اللغات، إلى جانب تقديم الخدمات التوعوية لهم.

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وأبدى عدد من ضيوف الرحمن الذين قدموا لآداء مناسك الحج أمس عن سعادتهم وتقديرهم للخدمات التوعوية والإرشادية المقدمة لضيوف الرحمن.