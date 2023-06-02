توضيح #عاجل من حساب المواطن حول علاقة الانتقال لوظيفة جديدة بوقف الدعم

تواصل – فريق التحرير:

أصدر حساب المواطن توضيحا مهما حول علاقة الانتقال لوظيفة جديدة بوقف الدعم.

جاء ذلك ردا على سؤوال لأحد المستفيدين يقول إنه انتقل إلى وظيفة جديدة ويريد معرفة تأثير ذلك على استمرار الدعم.

وردا عليه قال حساب المواطن: لا يؤثر ذلك وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه إلى حسابك وتحديث الحالة الوظيفية والإفصاح عن الدخل بما يتطابق مع المصدر.

وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن استمرار الدعم الإضافي حتى شهر يوليو المقبل بناءً على الأمر الملكي بتمديده لمدة أربعة أشهر إضافية.

وقالت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو 2023”.

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الدعم الإضافي

وفي الرابع من يوليو 2022، صدر توجيه ملكي بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال منها ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج “حساب المواطن” لنهاية العام المالي 2022.

على ضوء القرار الذي يستهدف التخفيف عن كاهل المواطن، تم إعادة فتح التسجيل مجددًا في برنامج “حساب المواطن.