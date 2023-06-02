ينتهي اليوم.. جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تؤكد استمرار التقديم على هذه الوظائف

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل استمرار التقديم على وظائف صحية وهندسية وتقنية وإدارية شاغرة.

التقديم متاح من خلال برنامج التشغيل الذاتي

وأوضحت أن التقديم متاح الآن للمواطنين، من خلال برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية في المدينة الطبية الأكاديمية التابعة للجامعة.

وبينت أن التقديم لمدة أسبوعين، حيث بدأ يوم الأحد بتاريخ 1444/11/01 هـ الموافق 2023/05/21 م.

وينتهي التقديم اليوم السبت بتاريخ 1444/11/14هـ الموافق 2023/06/03م الساعة 2:30 مساءً عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

* شروط التقديم:

1 – الحصول على الحد الأدنى من المؤهلات.

2 – اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والفحص الطبي لجميع الوظائف.

3 – أن تكون الخبرات في ذات الوظيفة مع الحصول على التصنيف المهني للوظائف الصحية.

* طريقة التقديم:

وأكدت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، أن التقديم مستمر ومتاح من خلال هذا الرابط، (اضغط هنا).

رابط التقديم:

الوظائف المتاحة والمتطلبات: (اضغط هنا).

(اضغط هنا) لآلية التقديم والفئات المستهدفة، والإيضاحات العامة، والمزايا الوظيفية.

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