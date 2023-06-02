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واشنطن: أمريكا والمملكة مستعدتان لاستئناف مباحثات السودان بهذا الشرط
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واشنطن: أمريكا والمملكة مستعدتان لاستئناف مباحثات السودان بهذا الشرط

واشنطن: أمريكا والمملكة مستعدتان لاستئناف مباحثات السودان بهذا الشرط

واشنطن: أمريكا والمملكة مستعدتان لاستئناف مباحثات السودان بهذا الشرط
٠١:٥٢:٢٣ ص، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن والمملكة مستعدتان لاستئناف مباحثات السودان بمجرد أن تبدي الأطراف جديتها.

وأكدت أن الوزير بلينكن سيزور الرياض في 6 يونيو لعقد اجتماعات اقتصادية وأمنية، وبحث التعاون الاستراتيجي بالقضايا الإقليمية والثنائية.

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وأوضحت أن البيت الأبيض يواصل التعاون مع المملكة لإنجاز عدة قضايا وخاصة إنهاء الحرب في اليمن،

وأن التعاون الدفاعي مع الرياض ما زال قويًا والعلاقات الأمنية ركيزة أساسية في الدفاع والأمن الإقليميين.

استمرار عمليات نهب المرافق الإنسانية

فيما أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن استهداف المؤسسات الإنسانية بالسودان يمنعها من إيصال المساعدات إلى الملايين، مشيرة إلى استمرار عمليات نهب المرافق الإنسانية.

قرارات عاجلة لمجلس الأمن تجاه السودان

في الوقت نفسه، قرر مجلس الأمن تمديد عمل البعثة الأممية في السودان لستة أشهر،

مؤكدًا إدانته لنهب المساعدات الإنسانية والهجمات على المدنيين والبنى التحتية بالسودان.

 ودعا لوقف الأعمال العدائية والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في السودان، مؤكدًا دعمه للبعثة الأممية في السودان.

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وشدد على أنه يجب تطبيق اتفاق جوبا للسلام بالكامل خصوصا فيما يتعلق بوقف دائم لإطلاق النار في دارفور، وأن اتفاق جوبا للسلام بشأن السودان ملزم لجميع الموقعين عليه

وأعرب المجلس عن قلقه من تأثير الصراع في السودان على دول الجوار، مطالبًا باستمرار انخراطها في عملية يقودها السودانيون.

الكارثة الإنسانية هائلة والاستجابة الدولية ضعيفة

فيما كشف الهلال الأحمر والصليب الأحمر بالسودان، أن الكارثة الإنسانية هائلة والاستجابة الدولية ضعيفة.

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