غدا.. بدء تسجيل طلاب وطالبات رياض الأطفال بهذه المناطق
تواصل – فريق التحرير:
يبدأ غدا الأحد تسجيل طلاب وطالبات رياض الأطفال لمن وصلت أعمارهم 3 سنوات فأكثر حتى أقل من 6 سنوات في مناطق الرياض والجوف والقصيم.
يذكر أن الشروط المطلوبة للتسجيل هي كالتالي:
-أن يكون الطفل سعودي الجنسية في حال إذا ما كان متقدمًا للروضة الحكومية.
-يشترط أن يكون الطفل قد حصل على التطعيمات والتحصينات المقررة.
أن يكون عمر الطفل متوافقًا مع السن المحدد للتسجيل.
طريقة التسجيل عبر نظام نور
– الدخول إلى نظام نور
الدخول على نظام نور.
-أضغط على أيقونة تسجيل الأبناء ثم حدد تسجيل طالب جديد في الروضة.
-سجل كافة بيانات الطالب له بصورة صحيحة وأرفع المستندات المطلوبة.
-تحديد الروضة المراد التقديم فيها والتي تقع بالقرب من محل السكن، ثم أنقر تسجيل.
-سوف تصلك رسالة بنجاح عملية التسجيل الإلكتروني في مرحلة رياض الأطفال.
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