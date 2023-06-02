غدا.. بدء تسجيل طلاب وطالبات رياض الأطفال بهذه المناطق

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يبدأ غدا الأحد تسجيل طلاب وطالبات رياض الأطفال لمن وصلت أعمارهم 3 سنوات فأكثر حتى أقل من 6 سنوات في مناطق الرياض والجوف والقصيم.

يذكر أن الشروط المطلوبة للتسجيل هي كالتالي:

-أن يكون الطفل سعودي الجنسية في حال إذا ما كان متقدمًا للروضة الحكومية.

-يشترط أن يكون الطفل قد حصل على التطعيمات والتحصينات المقررة.

-تقديم شهادة الكشف الطبي على الطفل المتقدم من خلال مستشفى حكومي معتمدة.

أن يكون عمر الطفل متوافقًا مع السن المحدد للتسجيل.

طريقة التسجيل عبر نظام نور

– الدخول إلى نظام نور

الدخول على نظام نور.

-أضغط على أيقونة تسجيل الأبناء ثم حدد تسجيل طالب جديد في الروضة.

-سجل كافة بيانات الطالب له بصورة صحيحة وأرفع المستندات المطلوبة.

-تحديد الروضة المراد التقديم فيها والتي تقع بالقرب من محل السكن، ثم أنقر تسجيل.

-سوف تصلك رسالة بنجاح عملية التسجيل الإلكتروني في مرحلة رياض الأطفال.

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