الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
فاجأهم بهذا الأمر.. شاهد كيف داهم الأمن 4 مقيمين في جدة لترويجهم المخدرات
الحملات مستمرة.. إحباط تهريب كميات من المخدرات وضبط مهربيها بعدة مناطق
مكافآت مجزية.. فتح التوظيف للخريجين عبر برنامج “قادة التأمين” بمختلف التخصصات
السبت 14 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
الآن.. شاهد غزارة الأمطار الليلة والعواصف وتساقط البرد على الباحة
النفط يرتفع نحو 2.5% قبل اجتماع أوبك +

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فاجأهم بهذا الأمر.. شاهد كيف داهم الأمن 4 مقيمين في جدة لترويجهم المخدرات

فاجأهم بهذا الأمر.. شاهد كيف داهم الأمن 4 مقيمين في جدة لترويجهم المخدرات

فاجأهم بهذا الأمر.. شاهد كيف داهم الأمن 4 مقيمين في جدة لترويجهم المخدرات
١٢:٣٥:٤١ ص، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا لحملة مكافحة المخدرات والسموم والقبض على مهربيها ومروجيها، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها أحبطت تهريب كميات من المخدرات.

الأمن يداهم 4 مقيمين في جدة لترويجهم المخدرات

وأوضحت في مقطع فيديو بثته “الإخبارية”، كيف داهمت فرق الأمن في جدة، 4 مقيمين في لترويجهم 4.4 كيلوجرام من مادة الشبو المخدر.

وأضافت أن فرق الأمن فاجأت المهربين باقتحام المنزل الذي يقطنونه، وهجمت على مسكنهم في لحظات وطرحتهم أرضًا وجرى تكبيلهم بالقيود.

اقرأ أيضًا:

وإجراءات حاسمة.. مكافحة المخدرات تحبط ترويج كميات بعدة مناطق

كما فتشت القوات الشقة السكنية، وعثرت على كميات من مادة الشو المخدرة، مخبأة داخل كراتين بها أجهزة كهربائية، فتم تحريزها وضبط المهربين.

تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وذلك استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات والقبض على مهربيها ومروجيها.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

اقرأ أيضًا:

وإجراءات عاجلة.. ضبط 34 مخالفًا مع إحباط تهريب كميات من المخدرات

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الشبو المخدرات جدة شرطة جدة مادة الشبو مكافحة المخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
«الأرصاد» تتوقع أمطاراً رعدية الخميس والجمعة في 3 مناطق بالمملكة

«الأرصاد» تتوقع أمطاراً رعدية الخميس والجمعة في 3 مناطق بالمملكة

١١:٣٥ م، الثلاثاء، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٦
«الخدمة المدنية»: 652 وظيفة صحية لم يتقدم لشغلها أحد

«الخدمة المدنية»: 652 وظيفة صحية لم يتقدم لشغلها أحد

٠٧:٣٨ م، السبت، ٢٦ مارس ٢٠١٦
«الصحة»: إجراءات وقائية لمنع دخول «الكوليرا» من اليمن

«الصحة»: إجراءات وقائية لمنع دخول «الكوليرا» من اليمن

٠٣:١٤ م، الأربعاء، ٢٨ يونيو ٢٠١٧
عضو شورى يطالب بتخصيص مكاتب للهيئة في المراكز التجارية الكبرى

عضو شورى يطالب بتخصيص مكاتب للهيئة في المراكز التجارية الكبرى

٠٤:٠٨ م، الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *