فاجأهم بهذا الأمر.. شاهد كيف داهم الأمن 4 مقيمين في جدة لترويجهم المخدرات

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا لحملة مكافحة المخدرات والسموم والقبض على مهربيها ومروجيها، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها أحبطت تهريب كميات من المخدرات.

الأمن يداهم 4 مقيمين في جدة لترويجهم المخدرات

وأوضحت في مقطع فيديو بثته “الإخبارية”، كيف داهمت فرق الأمن في جدة، 4 مقيمين في لترويجهم 4.4 كيلوجرام من مادة الشبو المخدر.

وأضافت أن فرق الأمن فاجأت المهربين باقتحام المنزل الذي يقطنونه، وهجمت على مسكنهم في لحظات وطرحتهم أرضًا وجرى تكبيلهم بالقيود.

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كما فتشت القوات الشقة السكنية، وعثرت على كميات من مادة الشو المخدرة، مخبأة داخل كراتين بها أجهزة كهربائية، فتم تحريزها وضبط المهربين.

تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وذلك استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات والقبض على مهربيها ومروجيها.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.