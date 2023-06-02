تحذير رسمي أمريكي من إيداع الأموال في تطبيقات “كاش آب” و”آبل باي”.. ماذا حدث؟

تواصل – فريق التحرير:

حذر مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي، من أن تطبيقات الدفع مثل “باي بال” و”فينمو”، يجب ألا تعامل مثل البنوك من قبل العملاء.

ويريد المكتب من المستهلكين الأمريكيين، أن يدركوا أنهم لا يتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها عملاء البنك أو الاتحاد الائتماني عند إيداع أموالهم بهذه التطبيقات.

وكان مدير المكتب “روهيت شوبرا” حذر في بيان الخميس، من أن خدمات الدفع هذه بالإضافة إلى “كاش آب” و”آبل باي”، تُستخدم بشكل متزايد كبدائل لحسابات البنوك التقليدية، لكنها تفتقر إلى نفس الحماية وضمان أمان الأموال.

وذكر أن أكثر من ثلاثة أرباع البالغين في الولايات المتحدة استخدموا تطبيق دفع واحداً على الأقل، في تحذير يأتي في أعقاب انهيار بنوك بارزة مثل “سيليكون فالي بنك” و”سيجنتشر بنك”.

ولا تحظى تطبيقات الدفع بتأمين اتحادي على مستوى المؤسسة، مثل الذي تحظى به البنوك، وهذا يعني أنه إذا تعرضت إحدى هذه الشركات للانهيار، فقد يخسر العملاء أموالهم تمامًا.

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