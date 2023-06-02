مكافآت مجزية.. فتح التوظيف للخريجين عبر برنامج “قادة التأمين” بمختلف التخصصات

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أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عبر موقعها الرسمي بدء التقديم على برنامج تطوير قادة التأمين، لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بالرياض.

ودعت إلى الانضمام لبرنامج تطوير قادة التأمين النسخة الثانية التابعة للشركة المتحدة للتأمين التعاوني،

وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* المسارات:

1- مسار الإدارة المالية.

2- مسار تقنية المعلومات.

3- مسار التأمين.

4- مسار المشتريات.

5- مسار الموارد البشرية.

6- مسار إدارة المشاريع.

7- مسار الامتثال والحوكمة المؤسسية.

8- مسار إدارة المخاطر.

* الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون من حديثي التخرج.

3- أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير مُعتمدة من قبل وزارة التعليم.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- إجتياز المقابلة الشخصية.

6- اجتياز فترة البرنامج المحددة.

* التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– الإدارة العامة.

– الإدارة المكتبية.

– الموارد البشرية.

– إدارة المخاطر.

– إدارة المشاريع.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– التأمين.

– الهندسة.

– المحاسبة.

– المالية.

– علوم الحاسب.

– أو ما يعادلها.

* المزايا:

– مكافأة نقدية لمن يستكمل البرنامج.

– مسار مهني واضح في قطاع التأمين.

– اكتساب المعرفة و الخبرة العملية و الإدارية من خلال برنامج مكثف ومتكامل.

– التعرف على أفضل التطبيقات والنماذج المعتمدة الرائدة في شركات التأمين

– التدريب على رأس العمل بمتابعة كفاءات عالية متخصصة في مجال التأمين.

– الانضمام لبيئة عمل محفزة تركز على تطوير المواهب ودعم المهارات الإبداعية.

* موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/12/25هـ الموافق 2023/07/13م.

* طريقة التقديم:

1- من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

2- أو من خلال إرسال السيرة الذاتية “مع تحديد المسار في عنوان البريد الإلكتروني“: careers@uca.com.sa