النفط يرتفع نحو 2.5% قبل اجتماع أوبك +

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا عند تسوية تعاملات الجمعة، قبيل اجتماع “أوبك بلس” المرتقب في عطلة نهاية الأسبوع، ومع تقييم المستثمرين للأوضاع بعد إنهاء أزمة سقف الديون الأمريكي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة 2.5% بما يعادل 1.85 دولار عند 76.13 دولار للبرميل، لتحقق خسائر أسبوعية بنسبة 1.1%.

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 2.3% أو 1.64 دولار، ليسجل 71.74 دولار للبرميل، ليقلص خسائره الأسبوعية عند 1.3%.

سقف الدين

وأقر مجلس الشيوخ قانونًا يعلق سقف الديون حتى 2025، وينتظر نشر القانون وتوقيع الرئيس “جو بايدن” عليه، بعد أسابيع من المعارك الحزبية التي تضررت منها الأسواق.

وأظهر الاقتصاد في الولايات المتحدة مرونة، حيث أضاف 339 ألف وظيفة غير زراعية خلال الشهر الماضي، وهو ما فاق التقديرات بإضافة 195 ألف وظيفة، في دلالة على استمرار قوة سوق العمل بعد عشر زيادات متتالية للفائدة.

وسيطر عدم اليقين على التوقعات بشأن القرارات خلال اجتماع “أوبك بلس” المرتقب، بعد اختلاف المصادر بين القول ببحث الأعضاء إضفاء الطابع الرسمي على التخفيضات الطوعية، وآخرين يرون أنه من غير المتوقع إجراء وزراء المجموعة خفضاً أعمق في الإنتاج.

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