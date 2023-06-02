الآن.. شاهد غزارة الأمطار الليلة والعواصف وتساقط البرد على الباحة

تواصل – فريق التحرير:

استمرار للحالة المطرية الصيفية السابعة عشر، تساقطت مساء اليوم أمطار غزيرة على الباحة مصحوبة برياح نشطة وعواصف وتساقط حبات البرد.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهِدت منطقة الباحة – اليوم- هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية.

أمطار على منطقة الباحة

وشَمِلَتْ الحالة “مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سال على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتِ الأرضُ.

📍فيديو

امطار غزيرة وبرد في #الباحة

الجمعة ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

2 يونيو 2023م

من | احمد عطاف

.

. pic.twitter.com/rB9JxMV9sy — طقس (@tqqs) June 2, 2023

ونبَّهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخِّي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام.

رياح مغبرة على الرياض وأمطار على 11 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وزخات من البرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

سحب ممطرة ورياح مغبرة على 6 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

بردية العقيق شرق #الباحه س ٩.٠٠ م الجمعة ١٣ ذوالقعدة ١٤٤٤

عضو المجموعة محمد المحياني pic.twitter.com/FCwndQ36bn — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) June 2, 2023

أمطار رياح وتدني في مدى الرؤية على حائل والشرقية

ويتوقع المركز نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على حائل والشرقية.

شعيب الملاح جنوب #حايل الان س ٨.٣٠ م الجمعة ١٢ ذوالقعدة ١٤٤٤

عضو المجموعة بارق رمان ماجدالهواوي pic.twitter.com/A0YYkFkygY — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) June 2, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة،

وضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.