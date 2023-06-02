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الآن.. شاهد غزارة الأمطار الليلة والعواصف وتساقط البرد على الباحة
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الآن.. شاهد غزارة الأمطار الليلة والعواصف وتساقط البرد على الباحة

الآن.. شاهد غزارة الأمطار الليلة والعواصف وتساقط البرد على الباحة

الآن.. شاهد غزارة الأمطار الليلة والعواصف وتساقط البرد على الباحة
١١:٥٩:٣٩ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرار للحالة المطرية الصيفية السابعة عشر، تساقطت مساء اليوم أمطار غزيرة على الباحة مصحوبة برياح نشطة وعواصف وتساقط حبات البرد.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهِدت منطقة الباحة – اليوم- هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية.

أمطار على منطقة الباحة

وشَمِلَتْ الحالة “مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سال على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتِ الأرضُ.

ونبَّهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخِّي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام.

رياح مغبرة على الرياض وأمطار على 11 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وزخات من البرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

سحب ممطرة ورياح مغبرة على 6 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

أمطار رياح وتدني في مدى الرؤية  على حائل والشرقية

ويتوقع المركز نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على حائل والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة،

وضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

 

 

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