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السبت 14 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
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السبت 14 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

السبت 14 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

السبت 14 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
١٢:٠٢:٣٧ ص، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 14 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 3 يونيو 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:14 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:00، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:58 مساءً.

○ موعد أذان الفجر:

مكة – 4:11

المدينة – 4:03

الرياض – 3:34

○ موعد أذان الظهر:

مكة – 12:19

المدينة – 12:20

الرياض – 11:52

○ موعد أذان العصر:

مكة – 3:36

المدينة – 3:42

الرياض – 3:14

○ موعد أذان المغرب:

مكة – 7:00

المدينة – 7:07

الرياض – 6:39

○ موعد أذان العشاء:

مكة – 8:30

المدينة – 8:37

الرياض – 8:09

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