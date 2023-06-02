السبت 14 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 14 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 3 يونيو 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:14 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:00، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:58 مساءً.

○ موعد أذان الفجر:

مكة – 4:11

المدينة – 4:03

الرياض – 3:34

○ موعد أذان الظهر:

مكة – 12:19

المدينة – 12:20

الرياض – 11:52

○ موعد أذان العصر:

مكة – 3:36

المدينة – 3:42

الرياض – 3:14

○ موعد أذان المغرب:

مكة – 7:00

المدينة – 7:07

الرياض – 6:39

○ موعد أذان العشاء:

مكة – 8:30

المدينة – 8:37

الرياض – 8:09