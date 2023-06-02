السبت 14 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 14 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 3 يونيو 2023م.
الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:14 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:00، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:58 مساءً.
○ موعد أذان الفجر:
مكة – 4:11
المدينة – 4:03
الرياض – 3:34
○ موعد أذان الظهر:
مكة – 12:19
المدينة – 12:20
الرياض – 11:52
○ موعد أذان العصر:
مكة – 3:36
المدينة – 3:42
الرياض – 3:14
○ موعد أذان المغرب:
مكة – 7:00
المدينة – 7:07
الرياض – 6:39
○ موعد أذان العشاء:
مكة – 8:30
المدينة – 8:37
الرياض – 8:09