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وداعا للنوم أثناء القيادة.. “فولفو” تطلق ميزة جديدة

وداعا للنوم أثناء القيادة.. “فولفو” تطلق ميزة جديدة

وداعا للنوم أثناء القيادة.. “فولفو” تطلق ميزة جديدة
١١:٣٤:٥٤ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة صناعة سيارات الركوب السويدية فولفو كار، أنها درجة إضاءة جديدة لقمرة سيارتها الكهربائية الجديدة إي.إكس90 من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي.

وقالت الشركة إن الهدف من الخطوة هو زيادة درجة سطوع الإضاءة في قمرة السيارة وتوفير درجة قريبة من ضوء الشمس من خلال 72 مصباحا.

إضاءة مثل الشمس

ويوضع نظام الإضاءة الجديدة في القمرة وحول السقف الشفاف في السيارة ذات المقاعد السبعة، ويستخدم مصابيح الصمام الضوئي الثنائي (إل.إي.دي) ليعطي ضوء يشبه ضوء الشمس دون أن يسبب إزعاجا للركاب.

 وأوضحت الشركة أنها طورت هذا النظام  لمساعدة السائق في التغلب على الرغبة في النوم أثناء القيادة الليلية.

وأضافت: “أنت تنام حتى تسمع صوت المنبه، والطيور لا تغرب والحي مازال غارقا في السكون الظلام الحالك يدعوك بالكاد لبدء يوم جديد … لكن عند دخولك السيارة  سيستقبلك ضوء أشبه بضوء شمس الصباح الباكر وتحول تنقلاتك اليومية إلى طقس يضيء يومك”.

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